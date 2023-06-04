Ezra Miller'a "The Flash" filmi öncesi basın kısıtlaması

"The Flash" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ezra Miller, vizyon öncesi basının karşısına sadece bir kez çıkacak. Bu kararın, oyuncunun son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelmesiyle bağlantılı olduğu düşünülse de bir başka teori de filmdeki "gizli son"la ilgili.

Ezra Miller'a "The Flash" filmi öncesi basın kısıtlaması

Ezra Miller, DC evrenindeki ilk başrol filmi "The Flash"ta Barry Allen olarak sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun, gösterime girmeden önce basının karşısına fazla çıkmayacağı öğrenildi.

16 Haziran'da vizyona girecek olan film için bir kez prömiyer yapılacak. Sınırlı bir basın turunun filmin kârlılığına zarar verip vermeyeceği merak konusu.

Variety dergisine konuşan bir kaynak, "Ezra kendi hakkında değil, film hakkında konuşulmasını istiyor" dedi. Miller, son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Ancak kararın ünlü yıldızla da ilgisi olmayabilir. Bir başka kaynak, filmin bugüne kadar herhangi bir önizleme sırasında tam olarak yayınlanmayan bir gizli sonu olduğunu ve bunu korumak için gizli tutulduğunu iddia etti.

The Flash'ın 75 milyon dolarla gişe açılışı yapması bekleniyor.

Ezra Miller'a "The Flash" filmi öncesi basın kısıtlaması - 1

DOSYASI KABARIK

Öte yandan Ezra Miller neden son dönemde tartışılan bir isim haline geldi. Amerikalı oyuncunun suç listesi kabarık. Hawaii'de defalarca saldırı suçundan tutuklandı; Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta üç küçük çocuk ve annesini "güvenli olmayan bir çevrede" alıkoymakla suçlandı.

Ünlü aktör, Vermont'ta hırsızlıktan ceza aldı, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...