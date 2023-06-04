Ezra Miller'a "The Flash" filmi öncesi basın kısıtlaması

Ezra Miller, DC evrenindeki ilk başrol filmi "The Flash"ta Barry Allen olarak sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun, film gösterime girmeden önce basının karşısına fazla çıkmayacağı öğrenildi.

16 Haziran'da vizyona girecek olan film için bir kez prömiyer yapılacak. Sınırlı bir basın turunun filmin kârlılığına zarar verip vermeyeceği merak konusu.

Variety dergisine konuşan bir kaynak, "Ezra kendi hakkında değil, film hakkında konuşulmasını istiyor" dedi. Miller, son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Ancak kararın ünlü yıldızla da ilgisi olmayabilir. Bir başka kaynak, filmin bugüne kadar herhangi bir önizleme sırasında tam olarak yayınlanmayan bir gizli sonu olduğunu ve bunu korumak için gizli tutulduğunu iddia etti.

The Flash'ın 75 milyon dolarla gişe açılışı yapması bekleniyor.

