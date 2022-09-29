Fado'nun usta ismi Mariza İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Üst üste 3 kez BBC tarafından "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülüne layık görülen Mariza , Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Bugüne kadar dört kıtada, dünyanın saygın konser salonlarında hayranlarıyla buluşan Mariza , daha önce sayısız kez geldiği Türkiye'den her defasında çok güzel anılarla döndüğünü söyledi. Başarılı sanatçı, Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'u Lizbon'a çok benzetiyorum. Türk mutfağının benzersiz yemeklerini yemek de bana çok keyif veriyor" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY BİRLİKTE OLMAK"

İstanbul ve Ankara'daki konserlerinde "Mariza Sings Amalia" başta olmak üzere diğer tüm albümlerimden sevilen şarkılarını seslendireceğini kaydeden Mariza, "Bence en önemli şey birlikte olmak, müziği paylaşmak. Kariyerimin 20 yılını geride bıraktım. Gerçekten derinden hissettiğim ve Türkiye'deki dinleyicilerimin de çok sevdiği şarkılarımdan oluşan bir repertuvar hazırladım" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mariza, şarkı söylemeyi en çok sevdiği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayarak "İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez sahne alacağım için çok heyecanlıyım. CSO Ada Ankara'da da sahneye çıkacağım. Eminim önceki tecrübelerim gibi harika konserler olacak. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.