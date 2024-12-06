Fallout dizisinin 2. sezon çekimleri başladı
Oyun dünyasının klasiklerinden Fallout, diziye uyarlanmıştı. 2. sezon çekimleri başlayan Fallout uyarlamasından set kareleri yayınlandı.
Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, 17 dalda Emmy ödülüne aday gösterilmişti.
Büyük ilgi gören oyun uyarlaması Fallout dizisinin 2. sezon çekimleri başladı.
Dizide Cooper Howard karakterini canlandıran Walton Goggins, setten bir kamera arkası görüntüsünü "Bu teni giymek çok iyi hissettiriyor" notuyla paylaştı.
Walton Goggins'in hayat verdiği karakter, Fallout serisinde Ghoul olarak biliniyor. Ghoul'lar küresel nükleer felaketten sağ çıkan insanların maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle mutasyona uğramasıyla oluşuyor.
Nükleer savaş ardından harabeye dönmüş Los Angeles'ta geçen Fallout, Vault-Tec adlı firmanın, nükleer felaket senaryosunda insan soyunun devamını sağlamak için inşa ettiği 122 sığınakta (Vault) yaşayan kişilerin hikayesini konu ediyor.
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