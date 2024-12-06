Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, 17 dalda Emmy ödülüne aday gösterilmişti.

Büyük ilgi gören oyun uyarlaması Fallout dizisinin 2. sezon çekimleri başladı.

Dizide Cooper Howard karakterini canlandıran Walton Goggins, setten bir kamera arkası görüntüsünü "Bu teni giymek çok iyi hissettiriyor" notuyla paylaştı.