Fallout dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı
Başrolünde Ella Purnell'ın yer aldığı, oyun dünyasının klasiklerinden diziye uyarlanan Fallout'un ikinci sezon çekimleri tamamlandı.
Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, çok sayıda ödül adaylığı ve iki Emmy Ödülü elde etmişti.
Büyük ilgi gören oyun uyarlaması Fallout dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını projede Cooper Howard karakterini canlandıran Walton Goggins sosyal medya hesabından duyurmuştu.
YENİ SEZON İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI
Yeni sezonu 2026'da izleyici ile buluşacak olan Fallout'un ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını Ella Purnell duyurdu.
Merakla beklenen yeni sezonun hikayesi, oyunun olaylarının 15 yıl sonrasında geçiyor.
Nükleer savaş ardından harabeye dönmüş Los Angeles'ta geçen Fallout, Vault-Tec adlı firmanın, nükleer felaket senaryosunda insan soyunun devamını sağlamak için inşa ettiği 122 sığınakta (Vault) yaşayan kişilerin hikayesini konu ediyor.
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