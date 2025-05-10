Fallout dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı

Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, çok sayıda ödül adaylığı ve iki Emmy Ödülü elde etmişti.

Büyük ilgi gören oyun uyarlaması Fallout dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını projede Cooper Howard karakterini canlandıran Walton Goggins sosyal medya hesabından duyurmuştu.