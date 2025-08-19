Fallout dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı
Oyun dünyasının klasiklerinden diziye uyarlanan Fallout'un ikinci sezonu için bekleyiş sürüyor. Yeni sezondan ilk kareler paylaşıldı.
Başrollerini Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin paylaştığı Fallout dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü.
Çok sayıda ödül adaylığı ve iki Emmy Ödülü elde eden dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.
Foto: Instagram
Birkaç ay önce çekimleri tamamlanan Fallout dizisinin ikinci sezonundan ilk kareler yayınlandı.
Sosyal medyadan paylaşılan kareler heyecan yaratırken; yeni sezonun aralık ayında izleyiciyle buluşacağı da duyuruldu.
Foto: Instagram
Fallout dizisinin yeni sezonu, savaş öncesi Las Vegas'ın yıkıntılarından doğan bir kıyamet sonrası manzarada geçecek.
