Fallout dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı

Başrollerini Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin paylaştığı Fallout dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü.

Çok sayıda ödül adaylığı ve iki Emmy Ödülü elde eden dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.