Fantastik Canavarlar serisi iptal edilebilir

Serinin ilk filmi, 2016 yılında Eddie Redmayne’in başrolünde olduğu ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ ile başlamış, 2018'de ‘Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları’ ile devam etmiş ve üçüncü filmi ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları ’da geçtiğimiz nisan ayında vizyona girmişti.

400 MİLYON DOLAR HASILATI GEÇMESİ GEREKİYOR



26 Mayıs'ta daha küçük üç bölgede daha vizyona girecek olan film, bu defa küresel gişede 400 milyon dolar sınırını aşmak için mücadele edecek.



Bir aylık vizyon yolculuğunda, ABD gişesinde 90 milyon dolar kazananan filmin, 100 milyon dolar sınırını aşıp aşamayacağı da merak konusu.



Ancak beklentileri karşılamayan filmin, yapım şirketine uzun zamandır sıkıntı yaşattığı ve serinin sonunu getirdiği düşünülüyor.

