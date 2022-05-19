Fantastik Canavarlar serisi iptal edilebilir

Haberler 19.05.2022 - 12:26
Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan ‘Fantastik Canavarlar’ serisinin üçüncü filmi 'Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları’nın gişedeki düşük hasılatı nedeniyle devam filmleri gelmeyebilir.
Serinin ilk filmi, 2016 yılında Eddie Redmayne’in başrolünde olduğu ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ ile başlamış, 2018'de ‘Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları’ ile devam etmiş ve üçüncü filmi ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları’da geçtiğimiz nisan ayında vizyona girmişti.
Yapım şirketi 'Warner Bros' tarafından büyük sermayeler harcanarak yapılan 'Fantastik Canavarlar 3', serinin en düşük açılışına imza attı.
Film, geçtiğimiz hafta sonu tüm dünyada yalnızca 3,9 milyon dolar kazanarak toplam hasılatını 376 milyon dolara çıkardı.
400 MİLYON DOLAR HASILATI GEÇMESİ GEREKİYOR
26 Mayıs'ta daha küçük üç bölgede daha vizyona girecek olan film, bu defa küresel gişede 400 milyon dolar sınırını aşmak için mücadele edecek.
Bir aylık vizyon yolculuğunda, ABD gişesinde 90 milyon dolar kazananan filmin, 100 milyon dolar sınırını aşıp aşamayacağı da merak konusu.
Ancak beklentileri karşılamayan filmin, yapım şirketine uzun zamandır sıkıntı yaşattığı ve serinin sonunu getirdiği düşünülüyor.