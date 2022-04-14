Fantastik Canavarlar'a Çin’de sansür

Fantastik Canavarlar yeni filmi iki karakterin eşcinsel sahne nedeniyle Çin'de altı saniye eksik gösterildi.

Fantastik Canavarlar'a Çin’de sansür
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Haberler 14.04.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 11:29

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Çin'de vizyona giren ve 9,7 milyon dolarlık hasılat elde eden Fantastik Canavarlar, ülkede altı saniye eksik gösterildi.

Warner Bros, Jude Law tarafından canlandırılan Albus Dumbledore ile Mads Mikkelsen tarafından canlandırılan kötü büyücü Gellert Grindelwald arasındaki romantik bağlantıya yapılan imaların kaldırılması için talepte bulunan Çin’in sansürünü kabul etti. Filmde altı saniyelik bir kesinti uygulandı.

Bu özel diyalogların kesilmesine rağmen Warner Bros, filmin ruhunun bozulmadığını vurguladı.

Üçüncü film olan Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, büyücülük dünyasının en önemli karakterinin geçmişine odaklanıyor.

FANTASTİK CANAVARLAR 3: DUMBLEDORE'UN SIRLARI FRAGMANI

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