Farah Zeynep Abdullah "Bihter" filmine ortak oldu

KREATİF YAPIMCI OLDU



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Abdullah, "Bergen" filminde olduğu gibi projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi oldu. Ünlü oyuncunun montaj sürecine de dahil olacağı öğrenildi.



Bihter filminin setinden yeni poz Haberi Görüntüle Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldı.