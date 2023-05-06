Farah Zeynep Abdullah "Bihter" filmine ortak oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ve "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri geçtiğimiz hafta sona ermişti.
Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un paylaştığı "Bihter" filmiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.
KREATİF YAPIMCI OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Abdullah, "Bergen" filminde olduğu gibi projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi oldu. Ünlü oyuncunun montaj sürecine de dahil olacağı öğrenildi.
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldı.