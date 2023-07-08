Farklı müzelerdeki antik oyuncaklar Ankara'daki geçici sergide bir araya getirildi

Oyuncakların, ailelerin çocuklarına yaptığı tasarımlar olabileceği gibi bu işte ehlileşmiş usta ve sanatçılar tarafından da hazırlanmış olabileceğini dile getiren Atalar, eserler arasında en eski oyuncağın Mardin Müzesi'nin koleksiyonundan gelen oyuncak araba olduğunu bildirdi.

Sergilenen oyuncakların "sıradan" olmadığını ifade eden Atalar, oyuncakların farklı figüratif bezemeleri barındırdığını anlattı.



Atalar, Ankara Etnografya Müzesi olarak geçici sergilerle pek çok farklı eseri ziyaretçiyle buluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.