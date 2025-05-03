Fatih Sultan Mehmet'i tasvir eden eserler Londra'da sergileniyor

Fatih Sultan Mehmet'i tasvir eden portre ve madalyonlar İngiltere'nin başkenti Londra'da sergileniyor. Bellini'nin 1479-1481 arasında kaldığı İstanbul'da yaptığı Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) portresi ve madalyonlar, Orta Çağ'ın en önemli portreleri arasında yer alıyor.

Fatih'in davetiyle İstanbul'a gelen Bellini, dönemin Osmanlı yaşamını resmeden eserler verdi. Osmanlı halkının kıyafetlerini ve dönemin manzaralarını da tuvale taşıyan Bellini, Fatih'in isteğiyle bir portre yaparken bir de bronz madalyon hazırladı.

Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi ve Fatih'i tasvir ettiği madalyon ise bugün dünyanın en ünlü sanat eserlerini koleksiyonunda barındıran Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyor.