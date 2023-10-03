Faust ilk kez AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Eserde Faust rolünü Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos, Mephistopheles rolünü Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu, Gökhan Ürben, Marguerite rolünü Ayten Telek, Gülbin Günay, Dilruba Bilgi, Valentin rolünü Caner Akgün, Alper Göçeri, Burak Kul, Siébel rolünü Asude Karayavuz, Ayçin Sürücüer, E. Tuğba Tekışık, Wagner rolünü Çağdaş Bektaş, Burak Kul, Marthe rolünü Neslişah Pekin, Nursel D. Yazgan dönüşümlü olarak üstleniyor.



ESERİN KONUSU



İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır: Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Mephistopheles yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust'a ne istediğini sorar; 'Para mı, ün mü?'... Yaşlı Doktor Faust ise hiçbirini istemez, o sadece gençliğini arzulamaktadır. Şeytan ona gençliğini verecektir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Ve Mephistopheles kozunu oynar. Aniden güzel bir kız hayali belirir, bu Marguerite'dir. Marguerite'i gören Faust heyecanla pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Mephistopheles'nin ellerine bırakır.

