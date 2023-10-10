Faust operası AKM'de sanatseverlerle buluştu

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'de (AKM)seyircilerle buluşan Faust'a sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen "Faust"un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre tarafından kaleme alındı.



Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa oldu.



Dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Gizem Betil ve ışık tasarımına Yakup Çartık'ın imza attığı eserin dans koreografisini Beyhan Murphy hazırladı. Temsilde "Faust" rolünü Hüseyin Likos, "Marguerite" rolünü Ayten Telek, "Mephistopheles" rolünü Gökhan Ürben, "Valentin" rolünü Alper Göçeri, "Siebel" rolünü Tuğba Tekışık, "Wagner" rolünü Burak Kul ve "Marthe" rolünü Neslişah Pekin canlandırdı.



Dramatik bir yapıya sahip olan eser, 21 Ekim'de yeniden AKM'de sahnelenecek.