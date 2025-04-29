Fazıl Say 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50'nci sanat yılını özel bir konserle Ankara'da kutladı. Say, yeni eserlerinin yanı sıra kariyerinden seçkin parçaları seslendirdi.

Fazıl Say 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

, 50'nci sanat yılı dolayısıyla düzenlenen "Piyano Başında 50 Yıl" konseriyle sanatseverlerle buluştu. CSO Ada 'da sahne alan Say, yeni bestelerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği piyano eserlerini seslendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Fazıl Say, dinleyicilere her eser hakkında bilgiler de aktardı.

Fazıl Say 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı - 1

Performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan , sanat hayatının 50'nci yılına özel konser serisinin ikincisini 'da gerçekleştirmiş oldu.

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