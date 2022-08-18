Fazıl Say 'Hayat Ağacı' eserinin dünya prömiyerini 16 Eylül'de yapacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Fazıl Say'ın Zorlu PSM'nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği eser, aynı zamanda bestecinin yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor.



Konserde, sanatçıya genç çellist Jamal Aliyev eşlik edecek. Medya sanatçısı Refik Anadol'un, Say’ın yeni eserinden aldığı ilhamla, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de Lalin Akalan küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak.



Konserde ayrıca "Dört Şehir" sonatı ile Cesar Franck'ın viyolonsel piyano sonatı seslendirilecek.