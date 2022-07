Fazıl Say 'Portreler' eseri ile ilk kez sahne aldı

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101'i İstanbul'da sahneledi.



ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya gelen sanatçıya konserde flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik etti.



Say, konserin ilk yarısında, Ludwig van Beethoven'dan 'Ay Işığı Sonatı' ve Franz Schuber'den 'Do Minör Sonat'ı seslendirdi.



Sanatçının, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında babası Ahmet Say'ın yanı sıra Şarık Tara, Fikret Otyam, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan bulunuyor.