Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da ilk kez ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 5 Temmuz Salı akşamı 'Portreler' eseriyle ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak.

Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.

Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.

