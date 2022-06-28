Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da ilk kez ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda

Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek.

Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da ilk kez ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda

Haberler 28.06.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 12:11

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Piyanist ve besteci Fazıl Say5 Temmuz Salı akşamı 'Portreler' eseriyle ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. 

Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek. 

Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.

Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.

Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.

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