Fazıl Say'dan  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'e övgü

Geçtiğimiz yıl oyuncu ve balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı. Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.

Ünlü piyanist Fazıl Say, Sağtürk'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Say şu ifadeleri kullandı:

"Tan Sağtürk bir yıl önce Devlet Opera ve Balesi DOB genel müdürü olarak göreve geldiğinden beri, çok beğendiğim, altını çizmek istediğim güzel hamleler yapmakta. DOB tarihinde olmadığı kadar verimli bir yapıya dönüştü Tan Sağtürk'ün muazzam çok çalışması sonucu. İnanılmaz çalıştı. Uyumadan çalıştı Tan. Ve arkasında bakanlığın iyi bir desteğini bulduğunu düşünüyorum. Şunlar iyi; Öncelikle, opera ve bale sanatçılarımızın en iyilerini dünyaya entegre etmekte. Elbette ki değer bulmamış yetenekler çok vardı. Şimdi 'değerini bulan' bir yere varıyorlar. Uluslararası yarışmalara katılıyor ödüller kazanıyorlar. Yani Türkiye ve Türk sanatçıları tekrar dünya yarışına katılıyor bu branşta. Atatürk’ün istediği buydu, sanatta, sporda, bilimde dünya yarışında varolmak."