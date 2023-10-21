Fazıl Say’ın İsviçre’deki konserleri iptal edildi

Fazıl Say, İsviçre’deki dört konserinin iptal edildiğini duyurdu. Ünlü piyanist, konserlerin iptal edilmesi üzerine sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. 23-26 Ekim tarihleri arasında İsviçre'nin 4 kentinde yapılacak programdan çıkarıldığını belirten Say, konserlerin iptal gerekçesi olarak "İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi.



Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern’deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim. Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım" dedi.



Ünlü piyanist sözlerine "Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum. İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim" diye devam etti.



Bu gönderiyi Instagram'da gör Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi "AVRUPA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GÜVEN DUYULUR DİYE BİLİRDİM"

Say sözlerini "Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla" diyerek tamamladı.