Fazıl Say'ın babası sanatçı Ahmet Say'ın cenaze ayrıntıları belli oldu

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, yarın toprağa verilecek.

Fazıl Say'ın babası sanatçı Ahmet Say'ın cenaze ayrıntıları belli oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 16:37 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 16:52

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Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti (Ahmet Say kimdir?)

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Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Fazıl Say, 86 yaşında hayata veda eden babası Ahmet Say'ın cenaze törenine ilişkin vefat ilanını paylaştı.

"Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Ahmet Say için yarın Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenleneceği belirtilerek, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

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