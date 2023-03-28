Fazıl Say ve Serenad Bağcan depremzedeler için Brüksel'de konser verdi

Konsorsiyum; Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.

FRANSA'DA KONSER VERDİLER

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Fransa'da Türkiye ve Suriye'ye yardım amaçlı bir konser organize edilmişti. Fondation De France işbirliğinde Paris'in Olympia Konser Salonu'nda 14 Mart'ta düzenlenen konser, Fransız devlet kanalı France 2'nin de aralarında olduğu çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlanmıştı.



Aralarında Fazıl Say'ın da olduğu birçok sanatçının olduğu konserle başlayan kampanyada 10 günde 10 milyon Euro bağış toplanmıştı.

