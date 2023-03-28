Fazıl Say ve Serenad Bağcan depremzedeler için Brüksel'de konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen konserde seyirciyle buluştu.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan depremzedeler için Brüksel'de konser verdi

Fazıl Say ile Serenad Bağcan, Belçika'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yürütülen yardım kampanyası kapsamında sahne aldı. Say, dinleyicilere Türkiye ile gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan depremzedeler için Brüksel'de konser verdi - 1

Ardından sanatçılar, sevilen eserleri depremzedeler için seslendirdi.

Konserin tüm geliri, yardım kuruluşlarının oluşturduğu "12-12" adlı konsorsiyumun hesabına aktarılacak.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan depremzedeler için Brüksel'de konser verdi - 2

Konsorsiyum; Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor. 

FRANSA'DA KONSER VERDİLER

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Fransa'da Türkiye ve Suriye'ye yardım amaçlı bir konser organize edilmişti. Fondation De France işbirliğinde Paris'in Olympia Konser Salonu'nda 14 Mart'ta düzenlenen konser, Fransız devlet kanalı France 2'nin de aralarında olduğu çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlanmıştı.

Aralarında 'ın da olduğu birçok sanatçının olduğu konserle başlayan kampanyada 10 günde 10 milyon Euro bağış toplanmıştı.

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