FBI, Oz Büyücüsü filminde kullanılan ayakkabıların hırsızını buldu

Klasik filmler arasına giren "Oz Büyücüsü" filminde Dorothy karakterinin giydiği ayakkabıları çalan şahıs, FBI tarafından yakalandı.

FBI, Oz Büyücüsü filminde kullanılan ayakkabıların hırsızını buldu

1939 tarihli "Oz Büyücüsü" filminde Dorothy karakterterinin giydiği ikonik ayakkabılar, sanat eseri olarak nitelendiriliyor. 2005 yılında müzeden çalınan ayakkabılar 2018 yılında FBI tarafından ele geçirildi ancak o dönem hiçkimse tutuklanmadı.

FBI, Oz Büyücüsü filminde kullanılan ayakkabıların hırsızını buldu - 1

Geçtiğimiz salı günü FBI, 76 yaşındaki Terry Martin'i ayakkabıları çalma suçundan tutukladı. ABD'deki Judy Garland Müzesi'nde bulunan ayakkabıları çalan şahıs, geride hiçbir parmak izi bırakmamış ve alarmın çalmasını engel olmuştu. Ayakkabıların o dönemde 3,5 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

FBI, Oz Büyücüsü filminde kullanılan ayakkabıların hırsızını buldu - 2

Sanat eseri niteliğindeki ayakkabılardan dünyada yalnızca 4 adet bulunuyor. Müzikal türündeki filmde Hollywood ikonlarından Judy Garland ayakkabıları giyiyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...