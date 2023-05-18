FBI, Oz Büyücüsü filminde kullanılan ayakkabıların hırsızını buldu

Geçtiğimiz salı günü FBI, 76 yaşındaki Terry Martin'i ayakkabıları çalma suçundan tutukladı. ABD'deki Judy Garland Müzesi'nde bulunan ayakkabıları çalan şahıs, geride hiçbir parmak izi bırakmamış ve alarmın çalmasını engel olmuştu. Ayakkabıların o dönemde 3,5 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

Sanat eseri niteliğindeki ayakkabılardan dünyada yalnızca 4 adet bulunuyor. Müzikal türündeki filmde Hollywood ikonlarından Judy Garland ayakkabıları giyiyor.