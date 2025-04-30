Korku filmi Fear Street: Prom Queen'in fragmanı yayınlandı

Dijital bir platformda ekrana gelecek olan Fear Street: Prom Queen filmi, izleyicilere korku dolu dakikalar vaat ediyor.

FİLMİN KONUSU

Balo sezonu yaklaşırken Shadyside Lisesi'nin popüler kızları, kraliçe tacı için rekabet halindedir. Ancak dışlanmış bir öğrenci olan Lori Granger (India Fowler), yarışmaya katıldığında işler değişir. Yarışmadaki diğer kızlar, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar ve mezuniyet gecesi korku dolu anlara sahne olur.



OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde India Fowler, Suzanna Son, Ariana Greenblatt, Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Katherine Waterston ve Lili Taylor gibi isimler yer alıyor.

Film, 1980’lerin nostaljik atmosferini dönemin müzikleriyle yansıtıyor. Yönetmen Matt Palmer’a göre, film sadece bir korku hikâyesi değil, aynı zamanda gençlik, aile ve kasaba yaşamının zorluklarına dair derin bir perspektif de sunuyor.