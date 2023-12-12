Felsefenin çıkış yeri Milet bilim dünyasına ışık oluyor

Uygarlıklar Kavşağı Aydın, tarihe ev sahipliği yapmaya devam ederken, felsefenin doğduğu yer olarak kabul edilen Milet Antik Kenti ise bilim dünyasına ışık olmaya devam ediyor.

Felsefenin çıkış yeri Milet bilim dünyasına ışık oluyor

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege’nin incilerinden olan , 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın sınırları içerisinde yer alan ve “Filozoflar Kenti” olarak ün yapan Milet Antik Kenti de dünyasına ışık oluyor. Geçmişi 3 bin 500 yıla dayanan ve tarihin ilk filozofları kabul edilen Thales, Anaksimenes ve Anaksimandros’un yetiştiği Milet antik kenti, dünya genelindeki birçok farklı üniversitelerden gelen akademisyen ve öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Felsefenin doğduğu yer olarak kabul edilen Milet Antik Kenti, her geçen popülerliğini artırırken, bilim insanlarının yanı sıra vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Felsefenin çıkış yeri Milet bilim dünyasına ışık oluyor - 1

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yol çalışmalarının da ardından antik kente ulaşımın kolaylaştırılması ile birlikte, ziyaretçi sayılarında da artış yaşanırken, Felsefe Kenti Milet ziyaretçilerini bekliyor.

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