Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Televizyon dünyasının sevilen yapımlarını kaleme alan senarist Gamze Özer hayatını kaybetti.

Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 25.06.2022 - 12:53 | Son Güncelleme : 25.06.2022 - 13:20

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Sihirli Annem, Acemi Cadı, Annem ve Hanımın Çiftliği gibi başarılı yapımlara imza atan film ve dizi senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. 

1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı eğitimi aldı. 

47 yaşında hayatını kaybeden Özer’in ölüm haberini Armağan Çağlayan duyurdu. 

SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER

Sihirli Annem

Sihirli Annem Bir'iz 

Hayatımın Rolü

Maskeli Balo

Nefes

Hanımın Çiftliği 

Beni Unutma 

Nefes

ÖZER'İN KAZANDIĞI BAZI ÖDÜLLER

Jüri Özel Ödülü (Sihirli Annem 1. Sezon) / 32. Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2004

 Suat Taşer Oyun Ödülü - 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sahnelenen 'Elfi' adlı oyunla.

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