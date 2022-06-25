Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 25.06.2022 - 12:53 | Son Güncelleme : 25.06.2022 - 13:20
Sihirli Annem, Acemi Cadı, Annem ve Hanımın Çiftliği gibi başarılı yapımlara imza atan film ve dizi senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.
1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı eğitimi aldı.
47 yaşında hayatını kaybeden Özer’in ölüm haberini Armağan Çağlayan duyurdu.
SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER
Sihirli Annem
Sihirli Annem Bir'iz
Hayatımın Rolü
Maskeli Balo
Nefes
Hanımın Çiftliği
Beni Unutma
Nefes
ÖZER'İN KAZANDIĞI BAZI ÖDÜLLER
Jüri Özel Ödülü (Sihirli Annem 1. Sezon) / 32. Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2004
Suat Taşer Oyun Ödülü - 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sahnelenen 'Elfi' adlı oyunla.