Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Sihirli Annem, Acemi Cadı, Annem ve Hanımın Çiftliği gibi başarılı yapımlara imza atan film ve dizi senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.

1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı eğitimi aldı.



47 yaşında hayatını kaybeden Özer’in ölüm haberini Armağan Çağlayan duyurdu.