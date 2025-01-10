Ferhan Şensoy'un hayatı belgesel olacak: O yaşarken yapmak kısmet olmadı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2021 yılında hayatını kaybetti. Şensoy'un hayatı belgesel olarak eylül ayında izleyicilerle buluşacak. ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan değerli sanatçıların ilham verici hikayelerini kayıt altına alan ENKA Sanat, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesel serisine, Ferhan Şensoy ile devam ediyor. Ferhan Şensoy belgeselinin yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin prömiyeri, eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. "ÖZGÜN MİZAH ANLAYIŞI VE CESUR YORUMLARIYLA GENİŞ KİTLELERE HİTAP ETTİ"



ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, sanat hayatı boyunca mizahı ve eleştiriyi birleştirerek toplumsal meseleleri sahneye, kitaplarına ve ekranlara taşıyan Ferhan Şensoy'un, sözcük oyunları, türettiği kelime ve kendine has tabirleriyle hem sanat dünyasında hem de izleyicilerin zihinlerinde ve kalplerinde çok ayrı bir yer edindiğini belirtti. Mimaroğlu, belgeselin tüm bu süreci mercek altına alacağını aktararak, şunları kaydetti:



"O, geleneksel tiyatroyu modern bir bakış açısıyla harmanladı. Ortaoyuncular topluluğunu kurdu ve 'Ferhangi Şeyler' gibi unutulmaz eserler yarattı. Münir Özkul'dan devraldığı kavuğu Rasim Öztekin'e devretti. Toplumsal sorunları içeren çalışmaları ile dönemin sosyal ve kültürel dinamiklerine ayna tuttu. Özgün mizah anlayışı ve cesur yorumlarıyla geniş kitlelere hitap etti. Tiyatro onun için günü sorgulama ve geleceğe dair mesaj verme aracıydı kuşkusuz. 'Güldürdüm gidiyorum, düşünün, geleceğim' sözleri onun hem eserlerindeki kalıcı etkiyi hem de izleyicisiyle derin bağı gösteriyor. İşte biz de belgeselle bu etki ve bağları görünür kılacağız."

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"PROJEMİZ FERHAN ŞENSOY'A VE HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ SES TİYATROSU'NA BİR SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE OLACAK" Yönetmen Selçuk Metin de Şensoy'un kelimelerle oynayan, alışılmadık bir mizah anlayışı olduğuna işaret ederek, "Nev-i şahsına münhasır deyişinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Sanki başka bir boyuttan Türk tiyatrosuna, bilhassa Kabare Tiyatrosu'na geldi, geldiği yeri de aydınlatıp başkalaştırdı. İzleyicinin zihnini hep öteye taşıdı. İşte benim gözümde böyle bir mertebedeydi." ifadesini kullandı.



Ferhan Şensoy'un gelecek haftalarda çekilmeye başlanacak belgeseli ile ilgili de Metin, şu bilgileri verdi:



"Bu dünyadan göçmeden önce, hayatının son yılını yaşadığından habersiz Ferhan Şensoy belgeselini konuştuk kendisiyle. Yaşayan bir efsanenin daha belgeselini yapacaktım ve bu efsanenin Ferhan Şensoy olması beni o kadar çok heyecanlandırıyordu ki! O yaşarken bunu yapmak kısmet olmadı ama ENKA Sanat'ın değerli katkıları sayesinde Ferhan Şensoy'a ve hayata döndürdüğü Ses Tiyatrosu'na bir saygı duruşu niteliğinde olacak projemize başlıyoruz. Tiyatro anlayışını, sapını gülle donattığı o güçlü kalemini, ailesini, dünyasını, Ses Tiyatrosu ekseninde izleyici ile buluşturmayı hedefliyoruz."