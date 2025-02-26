Ferhat Göçer sitem etti: Vallahi incindim, unutulmak koyuyor insana

Sosyal medyada bir kullanıcı "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır” paylaşımında bulununca ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. 54 yaşındaki Ferhat Göçer, bu paylaşıma esprili bir dille "Azıcık da dinleyin, Block3’ten neyim eksik?” şeklinde karşılık verdi.

"UNUTULMAK KOYUYOR İNSANA"

Bu yazışmaların altına bir başka kullanıcı da "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki… Ferhat Göçer mi kaldı?" diye yazdı.



Göçer de "Vallahi incindim. ‘Block3 dinlemeyin’ demiyorum tabii ki. ‘Azıcık da beni dinleyin’ diyorum. Unutulmak koyuyor insana" diyerek sitem etti.

