Ferrari filminden Adam Driver'a ilk bakış

Michael Mann'in yönettiği Ferrari filminde Enzo Ferrari'yi canlandıracak olan Adam Driver'ın, filmden ilk karesi paylaşıldı. 38 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Ferrari'nin 59 yaşındaki halini canlandırdığı film için büyük değişim geçirdi.



Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatacak olan film, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. Eşi Laura ile birlikte sıfırdan inşa ettikleri şirketin iflasla karşı karşıya olması, fırtınalı bir evlilik, bir oğullarının yası ve diğerinin tanınmasıyla mücadele eden Ferrari'nin sonunda ikonik yarış Mille Miglia'ya katılmaya karar vererek, kayıplara karşı koymaya çalışmasının hikayesinin anlatıldığı filmin senaryosu Brock Yates'in 'Enzo Ferrari - The Man and the Machine' adlı kitabından Troy Kennedy Martin tarafından uyarlandı.