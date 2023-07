"Ferrari" filminin vizyon tarihi belli oldu

"Collateral", "Heat" ve "The Last of the Mohicans" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Michael Mann'in "Ferrari" filmi için bekleyiş sürüyor. ABD'deki dağıtım haklarını Neon'un satın almasının ardından filmin vizyon tarihi belli oldu.



Filmin 25 Aralık'ta yayınlayacağı açıklandı. Filmde Enzo Ferrari'ye Adam Driver hayat verirken Enzo'nun eşi Laura Ferrari rolünde Penelope Cruz var.

"Ferrari"nin oyuncu kadrosunda Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler yer alıyor.

Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatacak olan film, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor.