Fethiye Kalesi kazısında tiyatro ve yol ortaya çıkarıldı

Pektaş, çalışmalar sırasında çoğunluğu Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gümüş sikkeler bulunduğunu, bu parçaların tarihleme için kendilerine kaynak olduğunu kaydetti.



Kaledeki çalışmaların ekim sonuna kadar süreceğini belirten Pektaş, "Üst kısımda daha çok erken Osmanlı döneminde ait veriler ortaya çıkarken aşağı kısımda Helenistik ve Roma dönemi kalıntılar elimize geçti. Ortaya çıkarılan yolun kazısının tamamlanmasıyla surların orta çıkarılması hedeflenmekte. Burası savunma yapısı farklı dönemlere, ihtiyaçlara göre şekilleniş duvar ve burçlardan meydana geliyor." diye konuştu. Pektaş, bir yandan kalede bulunan Grekçe yazıtların okunduğunu, diğer yandan kazı çalışmasının devam ettiğini dile getirdi.

"ÇOK GÜZEL MANZARASI VAR"



Ortaya çıkarılan tiyatronun ana kayaya yaslandığını ve oturma basamaklarının doğrudan Fethiye Körfezi'ne baktığını anlatan Pektaş, "Çok güzel bir manzarası var. Sahne denizin bulunduğu noktada. İnsanlar oturup seyrettiğinde manzarayla beraber sahneyi de takip edebiliyor. Dolayısıyla bulunduğu alana hakim çok güzel manzara sunan bir noktada. Çalışmalar büyük orada tamamlandığında önümüzdeki yılarda yapılacak restorasyon çalışmasıyla Fethiye, kullanım amaçlı ikinci bir tiyatroya da kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.