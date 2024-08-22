Fethiye Kalesi kazısında Apollon'a ait heykel başı bulundu

Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğiyle 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması sürüyor. Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda, kale surunda Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Eser, Fethiye Müzesi'nde sergileniyor.

Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras" projesine alındığını söyledi. Kalede kazının yanında, surlar ve iç mekanlarda restorasyon yapılacağını anlatan Pektaş, "Fethiye'nin en güzel noktasında bir turizm alanı da oluşmuş olacak. İç kalede bayrak direğinin bulunduğu alanda çalışmalarımız sırasında duvar içinde milattan sonra 2. yüzyıl sonrasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir heykel başı bulundu. Bu bizim için çok önemli bir parça. Bunun yanında Türk-İslam dönemi, Osmanlı ve Menteşeoğlu Beyliği dönemine ait sikkeler ortaya çıktı" dedi.

Pektaş, kalenin iç mekanında yoğun şekilde gülleler, günlük hayatta kullanılan eşyalar ve seramik parçaların da bulunduğunu anlattı. Heykel başının kime ait olduğu üzerine çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pektaş, "Heykel başı Apollon'a ya da başka bir tarihsel kişiye ait olabilir. Kesin bir şey var, matkap kullanıldığı için milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu netleşti" değerlendirmesini yaptı. Pektaş, kalenin manzarası ve arkeolojik zenginliğiyle bölgeye büyük değer kattığını vurguladı.