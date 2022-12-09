Fikret Kuşkan 'Roza' filminin kadrosunda

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu, senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme aldığı 'Roza' filminin çekimleri başladı.

Kadroda Belçim Bilgin, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer aldığı filme son olarak Fikret Kuşkan katıldı.

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını beyazperdeye aktaran ve 2023'te seyirciyle buluşacak olan 'Roza' filmi eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek.

Yapımı Akiz Yapım’a, yapımcılığı Selma Akgün ve Erden Umut Akgün’a ait 'Roza', 2023 yılında sinemalarda seyirciyle buluşacak.