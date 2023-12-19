Fikret Otyam ismi AÜ'de yaşayacak

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi girişinde bulunan fuaye alanının adı Fikret Otyam Sergi Salonu olacak. Türkiye’nin sanat alanında katkıları bulunan Ressam, Gazeteci ve Yazar Fikret Otyam, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin girişinde bulunan fuaye alanına Fikret Otyam’ın ismi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam ile bir araya gelerek Türkiye sanat tarihinde iz bırakmış olan Fikret Otyam’ın adının sergi salonunda yaşatılacağı müjdesini paylaştı.

Rektör Özkan, “Antalya’mıza ve Türkiye’ye önemli katkıları olan değerli sanatçımız Ressam, Gazeteci ve Yazar Fikret Otyam’ın ismini ve eserlerini yaşatmak çok kıymetli. 2015 yılında kaybettiğimiz kıymetli sanatçımızın 19 Aralık doğum gününde bu bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanat eserlerinde Anadolu’yu ve Antalya’yı işleyen sanatçımızın adını verdiğimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nu da kıymetli eserlerinin yer alacağı bir sergiyle ilerleyen günlerde açmayı planlıyoruz” dedi.