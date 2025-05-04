Fil Adam yeniden çekiliyor: Başrol oyuncusu belli oldu

"BÜYÜK BİR ONUR"

Aktör yaptığı açıklamada; "Joseph Merrick benim uzun ve karmaşık bir ilişki kurduğum bir adam. Adının bir alay ifadesi olarak kullanılmasından, sunduğum belgesellerde onun hakkında bilgi edinmeye kadar, çocukken düşünmekten bile kaçındığım bir adamı sevdiğim ve ona saygı duyduğum katartik bir yolculuk oldu. Şimdiyse bir engelli savunucusu ve oyuncu olarak, Joseph Carey Merrick'in gerçek hikayesini anlatmaktan daha büyük bir onur (aynı zamanda ağır bir sorumluluk) düşünemiyorum" dedi.

BİRÇOK İSİM MERRICK'E HAYAT VERDİ

Geçmişte "Fil Adam Joseph Merrick" rolüne David Bowie, Mark Hamill ve Bradley Cooper sahnede hayat vermişti. John Hurt, David Lynch imzalı Fil Adam filminde Merrick'i canlandırarak hafızalara kazınmıştı.