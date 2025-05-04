Fil Adam yeniden çekiliyor: Başrol oyuncusu belli oldu
Bernard Pomerance'ın Tony ödüllü oyunu Fil Adam'ın yakında gösterime girecek uyarlamasında başrol oynayacak isim belli oldu.
Daha önce David Lynch tarafından beyazperdeye aktarılan ve 8 dalda Oscar'a aday gösterilen 1980 yapımı Film Adam filmi yeniden çekiliyor.
Bernard Pomerance'ın Tony ödüllü oyunundan uyarlanan projenin çekimleri 2026 yılında başlayacak. Senaryosunu Pomerance'ın oğlu Moby Pomerance'ın kaleme aldığı filmde başrol oynayacak isim belli oldu.
ADAM PEARSON BAŞROLDE
A Different Man'de oynayan aktör Adam Pearson, Fil Adam uyarlamasında; fiziksel deformasyonlarla doğan ve bir ucube gösterisinde sergilenen birine dönüşen İngiliz sanatçı Joseph Merrick'i canlandıracak.
Nörofibromatozdan muzdarip Pearson, Merrick rolünü beyazperdede canlandıracak ilk engelli oyuncu olacak.
"BÜYÜK BİR ONUR"
Aktör yaptığı açıklamada; "Joseph Merrick benim uzun ve karmaşık bir ilişki kurduğum bir adam. Adının bir alay ifadesi olarak kullanılmasından, sunduğum belgesellerde onun hakkında bilgi edinmeye kadar, çocukken düşünmekten bile kaçındığım bir adamı sevdiğim ve ona saygı duyduğum katartik bir yolculuk oldu. Şimdiyse bir engelli savunucusu ve oyuncu olarak, Joseph Carey Merrick'in gerçek hikayesini anlatmaktan daha büyük bir onur (aynı zamanda ağır bir sorumluluk) düşünemiyorum" dedi.
BİRÇOK İSİM MERRICK'E HAYAT VERDİ
Geçmişte "Fil Adam Joseph Merrick" rolüne David Bowie, Mark Hamill ve Bradley Cooper sahnede hayat vermişti. John Hurt, David Lynch imzalı Fil Adam filminde Merrick'i canlandırarak hafızalara kazınmıştı.
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