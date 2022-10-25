'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyununun galası yapıldı

Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız'ın galası yapıldı.

İnce, Kudüslü Meryem Ebu Najma'nın yaşadıklarıyla ilgili Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir haberi okuduğunu ve bu haberden etkilenerek de oyunu kaleme aldığını söyledi.



Meryem Ebu Najma'nın yanı sıra Filistin'de yaşananlardan da yola çıkarak hikayeye eklemeler yazdığını belirten İnce, "Dramaturg arkadaşlarla oturduk, çözümlemeler yaptık. Çeşitli tiyatrocu arkadaşlardan da fikir aldık ve artık işin ciddileştiği bir boyutta da konunun ehli profesörlerden, doçentlerden de özellikle tarihsel dokunuşlarla alakalı önemli bilgiler aldık ve oyunu bitirdik. Sonrasında da yönetmenimizi ve yol arkadaşlarımızı belirleyerek, provalara başladık" dedi.



İnce, ağustostan bu yana prova süreci gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Seyircinin çok fazla mesaj alabileceği bir oyun. Aslında seyirci Filistin'e bakış açısı neyse ona göre bir şeyler çıkaracak oyundan. Ama oyunun hem yazarı hem de oyuncusu olarak seyircinin çıkarmasını istediğim en yegane mesaj şu 'Filistin hakkında konuşmalıyız'. Her ortamda, her yerde iki kişi bir araya geldiği zaman Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın adını geçirsin. Toplu ortamlarda Filistin hakkında konuşulsun. Çünkü oradaki kardeşlerimizin bizim desteğimize çok büyük ihtiyacı var. Şöyle düşünün, çok zor kaldığınız bir anda bir arkadaşınızın gelip elini sizin omzunuza koyması, sizi inanılmaz motive etmez mi? Evet bu sorunu çözüme kavuşturmayacak belki elin omuza konulması ama bize güç verecek, bunun gibi. Belki de daha sonra bu eller birleşecek ve çok büyük eller oluşacak, Filistin sorunu çözülecek. Belki Mescid-i Aksa özgürleşecek" diye konuştu.

"HAYALİMİZ KUDÜS'TE OYNAMAK"



Seyircilerin talebine karşı oyunu Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de sahnelemek istediklerine dikkati çeken İnce, "Öncelikle amacımız İstanbul ve İstanbul'un yakınındaki şehirler. Sonrasında oyun biraz daha pekiştikten sonra Anadolu turnesi yapabiliriz. Belki de Kudüs. O kadar çok istiyoruz ki, belki elimizden tutup götüren olursa koşa koşa gideceğimiz bir yer. Kudüs'te oyun oynamak aslında ekipçe hayalimiz" ifadelerini kullandı.



İnsan ve Medeniyet Hareketinin desteklediği oyun, tek perde olarak yaklaşık 75 dakika sürüyor.



Ara ara kuklaların da hikayeye eşlik ettiği oyunda, İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'ye, İsrail askerleri tarafından evleri boşaltmaları istenen Filistinli ailelerin yaşadıklarına değiniliyor.



Yönetmenliğini Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunun dekor tasarımını Vedat Oyuryüz, kukla tasarımını İsmail Volkan Ceylan ve müziklerini Ömer Kılıç hazırladı.