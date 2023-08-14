Filistinli müzisyen Nai Barghouti İstanbul'da ilk kez konser verdi

Filistinli besteci, flüt sanatçısı ve şarkıcı Nai Barghouti, İstanbul'daki konserinde ilk defa hayranlarıyla buluştu.

Filistinli müzisyen Nai Barghouti İstanbul'da ilk kez konser verdi

Filistinli besteci, flüt sanatçısı ve şarkıcı Nai Barghouti, MOİ Sahne'deki konserine Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını seslendirerek başladı.

Selamlama konuşmasında Barghouti, "Burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde ilk defa şarkı söylemekten çok memnunum. Sizin için çok coşkulu ve sevgi dolu bir hazırladık" dedi.

Barghouti, Filistinli şair Mahmud Derviş'in sözlerini yazdığı ve Meryem Aboulouafa'nın bestelediği "Ya Qalbi" şarkısının yanı sıra tasavvuf şairlerinden İbn Faid ve Mısırlı şair Ahmed Fuad Necm'in bestelenen şiirlerini seslendirdi.

Kudüs doğumlu Barghouti, işgal altındaki memleketine itfahen "Senin için, Duanın Şehri" ve "Kudüs'ten Bir Hikaye" şarkılarını çaldı.

"KLASİK DİVA" UNVANI VAR

icra etmeye 14 yaşında başlayan Nai Barghouti, kariyeri boyunca New York, Washington, Paris, Amsterdam, Londra ve Tunus gibi şehirlerde konser verdi.

Arap müziğini caz ve diğer Batı müzik türleriyle harmanlamasıyla öne çıkan sanatçı, birçok müzik eleştirmeni tarafından "klasik diva" olarak adlandırılıyor.

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