Filistinli oyuncu Saleh Bakri Türkiye'ye geliyor: Boğaziçi Film Festivali'ne konuk olacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Filistinli oyuncu Saleh Bakri, tecrübelerini paylaşmak için İstanbul'a gelecek. Bakri, 8 Kasım'da gerçekleştireceği "Saleh Bakri ile Var Olma Sanatı" başlıklı ustalık sınıfında sahnede duygu inşası ve oyunculukta karaktere yaklaşım bağlamında katılımcılara bir perspektif sunacak.

Festivalde ödüllü film ve tiyatro yönetmeni Anupam Barve rehberliğinde yönetmen ve oyuncular için özel bir atölye de düzenlenecek.



Ayrıca 8-9 Kasım'da gerçekleştirilecek "Kamera Önünde Oyunculuk ve Yönetmenlik Üzerine" başlıklı atölyede, katılımcılar sahne ile kamera performansı arasındaki farkı keşfetmeye odaklı pratik bilgiler edinebilecek. Bu atölyede aynı zamanda yönetmenlerin de oyunculara duygusal hedefleri daha net iletme ve geri bildirim verme konusunda yeni yöntemler geliştirmesi hedefleniyor.



Festivalin 13 Kasım'daki "Bosphorus Talks" etkinliğinde "Türkiye'den Dünyaya Sinemanın Uluslararası Yolculuğu" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Türk sinemasındaki potansiyele ve uluslararası perspektife odaklanılacak bu oturumda, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam, Kunay Film Kurucusu Karina Mia Satlykova ve Siyahmartı Animasyon Kurucusu Nurullah Yenihan konuşmacı olacak.