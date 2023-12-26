Filistinli sanatçı Gazze'de öldürülen bebeklere "kuvözde bebek İsa" maketiyle dikkati çekiyor

İsrail'in kuzey kesimindeki Tarşiha kentinde yaşayan Filistinli sanatçı Bişara, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinli bebek ve çocuklara dikkati çekmek amacıyla Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrine geldi.



Bişara, Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi önüne koyduğu "kuvözde bebek İsa" maketiyle "savaşı durdurun" mesajı verdi.



Sanatçı Bişara, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İsa'nın doğum gününde Gazze'de Filistinli bebek ve çocukların öldürüldüğünü" vurguladı.



Filistinli sanatçı, şöyle devam etti:



"Barış için Beytüllahim'e geldim ve Gazze'de İsrail bombaları nedeniyle çocukların ve sivillerin öldüğü doğum gününde savaşı durdurun diyorum. Savaşın devam ettiği her dakikada bir çocuk ölüyor."

Makette, kuvöz içinde kan lekelerini temsilen kırmızı renkli Filistin kefiyesi üzerinde yatan bir bebek bulunuyor.

