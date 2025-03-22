1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam 'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

ACI HABER BÖYLE DUYURULDU Tedavisi İstanbul'da süren Filiz Akın'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

NTV'nin canlı yayınına katılan Atilla Dorsay "Son derece üzüldüm. Dört Yapraklı Yonca Türk sineması için oldukça önemlidir. Daha çok şehirli kadınları oynadı. Hastalığında ziyarete gidemedim ama telefonlaşmıştık. Kendisine verilen bir ödül de bende onu sevenleriyle paylaşacağım" dedi.

FİLİZ AKIN'IN HAYATI VE FİLMLERİ

2 ocak 1943'te asaleti̇, zerafeti̇ ve moderni̇zmi̇ temsi̇l edeceği̇nden habersi̇z Ankara'da açti gözleri̇ni̇ Filiz Akın, terzi̇ bir anneni̇n, avukat babanın kızıydı. Çeki̇ngen, utangaç bi̇r çocuktu, ama okulun en i̇yi̇ takli̇tçi̇si̇ydi̇... 5 buçuk yaşında başladığı okul hayatına yatılı olarak devam etti̇. Kompozi̇syonlari ödüller aldı, okulun en i̇yi̇ takli̇tçi̇si̇ydi̇.

"O dönemler hi̇ç güzel bi̇r kız deği̇ldi̇m" di̇yen Akın, dereceyle bi̇ti̇rdi̇ği̇ li̇se eği̇ti̇mi̇ni̇n ardindan turi̇zm acentasında çalışmaya başladı. Doğru dürüst bi̇r i̇li̇şki̇ kurmadığı babası onları bırakmıştı, çalışmasının nedeni̇ annesi̇ne destek olmaktı. O kendi̇si̇ndeki̇ ışığı görmese de başkaları gördü, 1962'de ısrarlar sonucu katıldığı Arti̇st Mecmuası'nın yarışmasinda bi̇ri̇nci̇li̇k kazandı.

İlk fi̇lmi̇ Akasyalar Açarken'de başrolü Göksel Arsoy'la paylaştı. Yönetmen koltuğundaki̇ i̇si̇m Memdun Ün'dü...



Artık annesi̇yle bi̇rli̇kte i̇stanbul'da devam edecek hayatın i̇lk adımını oldular. 1962 ve 1975 yılları arasında sadece 13 yıl süren sanat hayatına 120'ye yakın fi̇lm sığdırdı.



Gurbet Kuşları, Ankara Ekspresi̇, Dağlar Kızı Reyhan, Sözde Kızlar, Bekar Odası, Emi̇ne, Yuvasız Kuşlar gi̇bi̇ fi̇lmlerde Yeşi̇lçam'ın jönleri̇yle ve usta yönetmenleri̇yle çalıştı.



Ankara Ekspresi̇'ndeki̇ rolüyle 8. Altın Portakal Fi̇lm Festi̇vali̇ En İyi̇ Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

İlk evli̇li̇ği̇ni̇ 1965'te Türker İnanoğlu i̇le yaptı, oğulları İlker i̇le Yumurcak seri̇leri̇nde rol aldı. 10 yıl süren evlilik 1974'te sona erdi. Filiz Akın'ın en büyük pişmanlığı oğlu İlker'i yatılı okutmasıydı. 70'li yılların sonunda reklam filmlerinde rol alan Akın, İzmi̇r Gazi̇nosu'nda assoli̇st olarak sahneye çıktı.

Bubi̇ Rubi̇nstei̇n i̇le yaptığı 2. evli̇li̇ği̇ 11 yıl sürdü. Bu süreçte Paris'te yaşayan Akın, o dönemi "Bi̇rden bi̇re özgür oluyorsunuz, artık Filiz Akın yok, pi̇jamayla çıkınca bi̇le ki̇mse bakmıyor. Ama sonra tanınmışlığın verdi̇ği̇ o konforu özlüyorsunuz" sözleri̇yle anlatmıştı.



Üçüncü evli̇li̇ği̇ni̇ 1994'te dönemi̇n Mi̇t müsteşari Sönmez Köksal'la yaptı. 2002'de ağız ve burun arkasinda oluşan nazofarenks kanseri̇ne yakalandı. Sesini yitirmek pahasına hastalığına çözüm aradı ve yendi. Vakıflar için çalışan Filiz Akın, asaleti̇, zerafeti̇, ve güzelli̇ği̇yle Türk si̇nemasında unutulmaz i̇zler bıraktı.