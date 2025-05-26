Film gösterimi sırasında sinema salonunun tavanı çöktü

Salonda bulunan 29 yaşındaki Fiamma Villaverde, Infobae’ye verdiği röportajda, filmin sonlarına doğru “çok yüksek bir ses” duyduğunu anlattı. Daha sonra tavanın büyük bir parçasının üzerine düştüğünü belirten iki çocuk annesi kadın; omuz, sırt, diz ve ayak bileğinden yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Villaverde, ücret iadesi talep ettiğini ve sinema salonu yetkililerinden şikayetçi olacağını söyledi. Röntgen çektirdiğini ve birkaç gün işe gidemeyeceğini bildiren genç kadın, hukuki destek almak üzere bir avukatla görüştüğünü de sözlerine ekledi.