Film gösterimi sırasında sinema salonunun tavanı çöktü
Arjantin’in La Plata şehrinde bir sinema salonunun tavanı, Final Destination: Bloodlines filminin gösterimi sırasında çöktü.
Salonda bulunan 29 yaşındaki Fiamma Villaverde, Infobae’ye verdiği röportajda, filmin sonlarına doğru “çok yüksek bir ses” duyduğunu anlattı. Daha sonra tavanın büyük bir parçasının üzerine düştüğünü belirten iki çocuk annesi kadın; omuz, sırt, diz ve ayak bileğinden yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Villaverde, ücret iadesi talep ettiğini ve sinema salonu yetkililerinden şikayetçi olacağını söyledi. Röntgen çektirdiğini ve birkaç gün işe gidemeyeceğini bildiren genç kadın, hukuki destek almak üzere bir avukatla görüştüğünü de sözlerine ekledi.
People dergisi, 25 Mayıs Pazar günü Cinema Ocho ile iletişime geçmeye çalıştı ancak henüz yanıt alamadı.
Serinin altıncı filmi olan Final Destination: Bloodlines, 16 Mayıs’ta vizyona girdi. Önceki filmden 14 yıl sonra çıkan yapımın yönetmen koltuğunda Zach Lipovsky ve Adam Stein oturuyor. Film, bir haftadan kısa bir sürede dünya çapında 180 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.
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