Film müzikleri modern dans ve senfoni orkestrasıyla sahnelenecek

Sinema tarihinde kendine yer edinmiş, en çok izlenen, hafızalara kazınmış filmler arasından seçilmiş 18 filmin, müziği, unutulmaz anları ve hafızlarda uyandırdığı temalar, şef Musa Göçmen eşliğindeki 40 kişilik senfoni orkestrası ile 13 dansçı ve 3 opera sanatçısının performansıyla, Ankara'da TED ATA Sahne'de sahnelenecek.



"Film On The Stage" adlı projenin yapımcısı ve Netsanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, orkestra şefi Musa Göçmen ve solist Melis Kızılaslan, gösterinin genel provasının yapıldığı TED Ata Sahne'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kömürcü, projenin, kişisel hayalinin bir eseri olarak ortaya çıktığını belirterek, "13 Ekim'de izleyicimizi ilk defa karşılaşacakları bir müzikal, film müzikleri konseri, dans performansı ve görsel bir şov bekliyor. 13 Ekim'deki gösteri, Türkiye'de bu alandaki sanatlar içerisinde bir ilk olacak" diye konuştu.