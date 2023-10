Film müzikleri modern dans ve senfoni orkestrasıyla sahnelenecek

"İLK DEFA FİLM MÜZİKLERİ, DANS, DRAMA, IŞIK VE GÖRSEL ŞOVLARLA İZLEYİCİYE SUNULACAK"



Göçmen ise Film On The Stage'i sahnelemek için ekip olarak aylardır çalıştıklarını belirterek, "Bizim için çok heyecanlı bir proje çünkü ilk defa film müzikleri, dans, drama, ışık ve görsel şovlarla izleyiciye sunulmuş olacak. İnanıyorum ki izleyen herkesin defalarca izlemek istediği, defalarca izledikten sonra da yine gelmek için can attıkları bir proje olacak. Çünkü biz bütün provalarda aynı keyfi alıyoruz" diye konuştu.

Gösterinin solistlerinden Kızılaslan da büyük bir heyecan ve hayalle başlayan projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Film müziklerini Kızılaslan'ın yanı sıra Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek. Dans koreografilerini Galip Emre'nin, kostüm tasarımını Gökçe Şener'in, ışık tasarımını Mustafa Bal'ın üstlendiği gösterinin yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapacak.