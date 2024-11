Filmekimi bu yıl 70 bine yakın sinemaseveri konuk etti

Yeni ve ödüllü yapımları içeren programıyla ekim ayında İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen etkinlik, 70 bine yakın seyirciyi sinema salonlarına çekti. Paribu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Todd Phillips'in yönettiği ve Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı, Joker'in uzun süredir beklenen devam filmi "Joker: İkili Delilik" ile açıldı.



Cannes'da Altın Palmiye alan "The Substance" (Cevher), Venedik'te Altın Aslan ödülünü kazanan "The Room Next Door" (Yandaki Oda) ve Brady Corbet'e "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazandıran "The Brutalist", etkinliğin öne çıkan filmleri arasında yer aldı