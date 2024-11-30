Fındıkkıran balesi Ankara'daki 10'uncu sezonunda yeniden sahnelenecek

Alexander Dumas'ın, yazar ve besteci Amadeus Hoffmann'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkarak yeniden yazdığı Fındıkkıran, dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olarak biliniyor. Almanya'da bir yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" isimli kukla bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eser, Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son bale eseri olma özelliği de taşıyor. İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen ve 1892'de ilk kez Rusya St. Peterburg Mariinski Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, yeni yıla girerken dünyanın önde gelen opera evlerinde sanatseverlere sunulan eserler arasında bulunuyor.

"SEYİRCİLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Eserde "Şeker Perisi"ni canlandıran Sultan Erol, genel prova öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 sezondur Fındıkkıran'da rol aldığını belirterek, "Benim için çok kıymetli bir eser. Çünkü ilk başrolümü Şeker Perisi ile Fındıkkıran'da oynadım" dedi.



Her bale eserinin ayrı ayrı zorluğu olduğunu ve Fındıkkıran'ın da teknik açıdan kolay olmadığını belirten Erol, eseri çok severek, keyif alarak dans ettiklerini ifade etti.



Clara'yı oynayan Deniz Derelioğlu ise küçük bir kız çocuğunu canlandırdığını, Clara'nın rüyasında fareler, kurşun asker, Arap, Çin, Rus dansı gördüğü ve uyandığında hiçbirinin gerçek olmadığını anladığı bir hikayeyi anlattıklarını söyledi.



Derelioğlu, "İlk başrolüm ve 2 sezondur Fındıkkıran'da oynuyorum. Clara, muhteşem bir rol ve dans etmekten çok keyif alıyorum. Çocuk ruhunu hissediyorum. Eserin müzikleri harika. Bize de, izleyicilere de keyif veriyor. Yıllardır kapalı gişe oynuyoruz. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi.



Fındıkkıran karakterini canlandıran Kadir Okurer de 2007'den beri bu rolde dans ettiğini söyledi.



Okurer, "Fındıkkıran, kış temalı ve içinde çocukların da dans etmesinden dolayı ilgi çekiyor. Yıllardır ilgiyle takip ediliyor, özellikle son iki yıldır kapalı gişe oynuyor. İlgiden çok mutluyuz" dedi.

