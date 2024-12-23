Fındıkkıran balesi, Genç Bale Topluluğu tarafından sahnelenecek

Yapılan açıklamaya göre, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eser, 29 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Dünyada "Junior ballet" olarak bilinen Genç Bale Topluluğu oluşumu, Türkiye'de ilk kez bu yıl sahne alacak. Ölümsüz klasik bale eserlerini icra eden topluluklarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya geliyor. İstanbul Genç Bale Topluluğu, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor.

Eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin ve koreograf Olga Pango sahneye koydu. Topluluğa destek vermek üzere, Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ile Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde sahnede olacak.



Eser, 29-30 Aralık ile 2 ve 9 Ocak 2025'te Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.