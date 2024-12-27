Fındıkkıran balesine büyük talep

Opera Sahnesi önünde bilet almak için bekleyen Sibel Kısaoğlu, "Erken geldiğimi zannettim ama gelenleri görünce öyle değilmiş. Saat sabah 7'de geldim, 68'inci sıradayım, sıranın bana gelmeyeceğini söylüyorlar. Daha önce de geldim ama bilet alamadım, geri döndüm. Bu sefer de alamayabilirim." dedi. Gişenin 09.30'da, internet satışının ise 10.30'da açıldığını belirten Kısaoğlu, "Tüm biletler anında satılıyor. Fındıkkıran özel bir bale. Opera Sahnesi de Fındıkkıran Balesi'nin sahnesi de çok güzel. Geçen sene rahatsızlandığım için gelemedim. İzmir ve İstanbul'daki Fındıkkıran Balesi de çok güzelmiş, keşke orada da seyredebilsem." diye konuştu.

DOB'un Ankara Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin aralık-şubat aylarında sahneye koyduğu dünyaca ünlü Fındıkkıran balesi yoğun ilgi görüyor. Başkentin tek opera ve bale sahnesi olan Ulus'taki Opera Sahnesi kapısına sabahın erken saatinde kamp sandalyeleri ile gelen Ankaralı sanatseverler, gönüllü olarak liste tutan vatandaşa önce ismini yazdırıyor, ardından sıraya giriyor. Saatlerce gişenin 09.30'da açılmasını kuyruk oluşturarak bekleyen sanatseverler, bilet alabilmenin heyecanını yaşıyor. Gişeden satışlar 09.30-10.30 saatlerinde, internet satışı ise 10.30'da başlarken, bir kişi en fazla 4 bilet alabiliyor. Bugün, 11 Ocak Fındıkkıran temsili için yapılan satışlarda 211 kişi bilet alabilirken, 10.30'da başlayan internet satışında biletler 20 saniyede tükendi. "SAAT SABAH 7'DE GELDİM, 68'İNCİ SIRADAYIM"

KAMP SANDALYESİ VE TERMOSU İLE GELDİ



Eşi ile kamp sandalyeleri ve termosunu alıp Opera Sahnesi önüne gelen Meldanur Çayırlı ise "Sabah saat 05.00'da geldik Opera Sahnesine. Hatta işten izin aldım bunun için sabah saatleri için. İş yerimde de insanlar baleye olan merakımı bildikleri için anlayışları için izin verdiler." dedi.



Fındıkkıran'a geçen sezonlarda da izlemek için geldiğini ama bilet bulamadığını ifade eden Çayırlı, "İnternetten almak mümkün değil hemen bitiyor. Bugün azimliyim. 05.30'da geldim ve 47. sıradayım. Geçen günlerde 52. sıraya kadar biletler satılmış. Riskli bir sıradayım inşallah alabilirim. Soğukta bekliyoruz." değerlendirmesinde bulurdu.



"BAŞKENTE YAKIŞAN BÜYÜK BİR SAHNEMİZ OLMALI"

Sırada bekleyen vatandaşlar, 09.30'da gişenin açılması ile biletlerini alma telaşına girdi. Bilet alamayan vatandaşlar ise duruma üzüntülerini dile getirdi. Seyircilerden 05.30'da geldiğini ve 18. sırada olduğunu anlatan Turan Kasnakçı ise 2-3 kez çok erken bilet almak için geldiğini, hiçbirinde alamadığını, bu kez almayı başardığını söyledi.



Kasnakçı, "Daha önce bilet almayı geçtim, içeri dahi giremedim. Kış temalı bir eser Fındıkkıran. Son dönemde de az sayıda bale eseri oynuyor, bu etkilidir. 500 kişilik sahnede, 4 loca var. Sahne yetersiz. İnternetten zaten alınmıyor. AKM gibi 2 bin kişilik bir sahnemiz olsa sırada bekleyenler bu kadar zorlanmaz. Başkente yakışan büyük bir sahnemiz olmalı." ifadesini kullandı.



BUGÜN REKOR KIRILDI: SÜRE 20 SANİYE

Gişe görevlisi Elvan Bayram da "211 kişi gişeden bilet aldı. 9.30-10.30 arası satışımız yapıldı. 10.30'da internet satışımız yapıldı ve geri kalan biletler 20 saniye içinde tükendi. Bugünkü internet satışı bir rekor diyebiliriz." dedi. Zeynep Yenikurtuluş ise yeğeni ve kızına bilet almak için yağmurda ıslanmasına rağmen gişeye geldiğini söyledi.



Fındıkkıran'a internetten bilet almak için sürekli denediğini ama başaramadığını ifade eden Yenikurtuluş, "Temsil sayısının artmasını istiyoruz. Gişe sayısı ve gişede çalışan sayısı da artmalı. Çok insan bekliyor ama alamıyor. Buna çözüm bulunabilir." dedi.



Fatih Erşahin da saat 08.30'da çarşamba günü ve bugün bilet almak için geldiğini ama almadığını belirterek, "Bu kadar yoğun bir oyun için internet satışları kapatılmalı." diye konuştu.



"MAĞDURİYET YARATMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

DOB Genel Koordinatörü Kerem Ünal İnanç ise 6 il müdürlüğünde seyircilerin her geçen gün artan ilgisinin farkında olduklarına işaret ederek, "Yeni yıl temalı Fındıkkıran'a yoğun bir ilgi vardı, bu yıl ekstra bir talep var. Mağduriyet yaratmamak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara Operası sahnesinin yaklaşık 600 koltuk kapasiteli olduğunu aktaran İnanç, şöyle konuştu:



"Gişe ve internet satışlarımızın saatlerini ayarlayamaya çalışıyoruz. Gişede sıraya girenleri mağdur etmemek adına bir saat satış yapılıyor, ardından internet satışı yapılıyor. Genelde internette 30, 40 saniyede bitiyordu. Bugün 20 saniyede bitmiş. Bu sahnelerin kapasitesi ile ilgili. Temsil sayılarımızı artırıyoruz, Fındıkkıran'ı sık sık sahnelemeye çalışıyoruz."



Seyircilerin şikayetlerini izlediklerini, maillere cevap vermeye çalıştıklarını belirten İnanç, "Seyircilerimiz, resmi kanallardan, mümkün olduğu kadar gişemizden veya resmi internet kanalından satış yapan yerlerden biletlerimize ulaşırlarsa çok seviniriz, bir mağduriyet yaşamamaları adına." ifadesini kullandı. İnanç, seyircilerin yoğun ilgisini Bakanlığın ve Genel Müdür Tan Sağtürk'ün meyvesi olarak gördüklerini kaydetti.