Finlandiya, 46 milyon dolar değerindeki sanat eserlerini Rusya'ya iade etti

İçinde tabloların, heykellerin ve birçok antik sanat eserinin yer aldığı 46 milyon dolarlık nakliyatı durduran Finlandiya, Rusya'nın iade talebini kabul etti.

Finlandiya, 46 milyon dolar değerindeki sanat eserlerini Rusya'ya iade etti

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 14:24 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 14:26

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Gümrükten geçmeye çalışan sanat eserlerinin 'ya nakliyatını durdurarak diplomatik bir bir hamle yapan , eserlerin iadesini talep eden Rusya'ya olumlu cevap verdi.

Finlandiya hükümeti, 46 milyon dolar değerindeki sanat eserlerinin Rusya'ya dönmesine izin verdi.

HIRSIZLIKLA SUÇLANDI

Sanat eserlerinin alıkonulması üzerine Rusyalı senatör Sergey Tsekov, Finlandiya’nın bu hareketini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti. Finlandiya, el koydukları sanat eserlerini güvenli bir şekilde muhafaza ettiklerini belirtti.

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