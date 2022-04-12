Finlandiya, 46 milyon dolar değerindeki sanat eserlerini Rusya'ya iade etti

Gümrükten geçmeye çalışan sanat eserlerinin Rusya'ya nakliyatını durdurarak diplomatik bir bir hamle yapan Finlandiya, eserlerin iadesini talep eden Rusya'ya olumlu cevap verdi.



Finlandiya hükümeti, 46 milyon dolar değerindeki sanat eserlerinin Rusya'ya dönmesine izin verdi.



HIRSIZLIKLA SUÇLANDI

Sanat eserlerinin alıkonulması üzerine Rusyalı senatör Sergey Tsekov, Finlandiya’nın bu hareketini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti. Finlandiya, el koydukları sanat eserlerini güvenli bir şekilde muhafaza ettiklerini belirtti.