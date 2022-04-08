Finlandiya 46 milyon dolarlık Rus sanat eserine el koydu

Finlandiya, Rusya'ya gitmesi planlanan sanat eserlerinin nakliyatını gümrük geçişinde durdurdu.

İçinde tabloların, heykellerin ve birçok antik sanat eserinin yer aldığı 46 milyon dolarlık nakliyat, Finlandiya’nın Vaalimaa sınırında gümrük hizmetleri tarafından durduruldu.

Sanat eserleri, İtalya ve Japonya’dan Rusya’ya dönüş yolunda iken Finlandiya gümrüğünde takıldı. Finlandiya, el koydukları sanat eserlerini güvenli bir şekilde muhafaza ettiklerini belirtirken Rusyalı senatör Sergey Tsekov, Finlandiya’nın bu hareketini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi.

Tsekov, “Belli ki sadece Avrupa Birliği ve NATO değil, tüm Avrupa aklını kaybetmiş” açıklamasında bulundu. Senatör, Rusya’ya dönmesi planlanan sanat eserlerinin iadesini talep etti.