Finlandiyalı melodik death metal grubu Insomnium Türkiye'ye geliyor

Death metali Finlandiya folk ezgileri ve hüzünlü sözlerle birleştirmeleriyle tanınan Fin melodik death metal grubu Insomnium, İstanbul'da sahne alacak. 1997'de kurulan grup, bu yıl yayınlanan son albümleri "Anno 1696"un turnesi kapsamında 8 Eylül akşamı Dorock XL Venue Taksim'de hayranlarıyla buluşacak.



Müzik sektöründeki 25 yıllık kariyerlerini, “Sanat yapmak her zaman kendinizle bir savaştır, kendinizi yenmek ve içinizde yükselen güçlü duyguları hem yönlendirmek hem de bunlara katlanmakla ilgilidir. Ancak yaratıcı sürecinizi başarılı bir şekilde tamamlamayı başardığınızda, bu küçük zafer anını yenen pek çok şey yoktur. O kısacık anın peşinden koşmak, işte bu yüzden bunu 25 yıldır yapıyoruz'' sözleriyle tanımlayan İnsomnium, İstanbul konseri ile hayranlarını heyecanlandırdı.



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