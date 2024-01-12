Finlandiyalı sanatçılar İsrail’in Eurovision 2024’den men edilmesini istedi

"SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR ÜLKEYE İMAJLARINI DÜZELTMEK İÇİN HALKA AÇIK BİR SAHNE VERİLEMEZ"

Sanatçıların imzaladıkları mektupta, “Savaş suçları işleyen ve askeri işgali sürdüren bir ülkeye imajını parlatmak için müzik adına halka açık bir sahne verilmesi değerlerimize uygun değildir. Aynı zamanda diğer katılımcı ülkeler de İsrail'in müdahalesine destek veriyorlar” ifadeleri kullanıldı. Mektupta İsrail’in yarışmadan çekilmesi gerektiğini 2022’de Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sebebiyle yarışmadan men edilmesi ile aynı gerekçelere sahip olduğuna dikkat çekildi.



"RUSYA GİBİ KATILMAMALILAR"



İzlanda Besteciler ve Şarkı Yazarları Derneği, Aralık 2023’te Eurovision İzlanda yayıncılarına ve yarışmacılarına İsrail yarışmadan men edilmedikçe katılmamalarını ifade etmişti. Yapılan açıklamada, “Besteciler ve Söz Yazarları Derneği FTT Yönetim Kurulu, İsrail'in son yarışmada Rusya ile aynı gerekçelerle yarışmaya katılmasına izin verilmediği sürece RUV'u 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamaya çağırmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YILIN KAZANANI: İSVEÇ

Ukrayna’daki savaş nedeniyle İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden Loreen kazanmıştı. "Tattoo" isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.