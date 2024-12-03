Firewind ve Masterplan İstanbul’a geliyor

Gus G’nin grubu Firewind ve Helloween üyelerinden usta gitaristi Roland Grapow tarafından kurulan Masterplan “Master Of Fire” turneleri kapsamında, 10 Aralık’ta IF Performance Hall’da sahne alacak.

Bu gecede yerli sahnenin dikkat çeken topluluklarından The Madcap da konuk grup olarak Firewind ve Masterplan öncesinde sahneye çıkacak.

Masterplan, 2000’li yılların başında Helloween’in üyesi olan usta gitarist Roland Grapow tarafından kuruldu. Alman metalinin saygın topluluklarından Masterplan, yeni albümleri öncesi klasikleşmiş şarkılarını ve Power Metal ruhunu İstanbul seyircisine sunacak.