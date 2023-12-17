Flamenkonun ikonu Dorantes Manavgat’ta konser verdi

Flamenko’nun ikonu olarak bilinen dünyaca ünlü sanatçı Dorantes, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ikinci kez Manavgat’ta sahne aldı.

Flamenkonun ikonu Dorantes Manavgat’ta konser verdi

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali kapsamında 15 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir veren Flamenko’nun ikonu İspanyol sanatçı Dorantes, 16 Aralık akşamı da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Dorantes ve ekibi performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Flamenkonun ikonu Dorantes Manavgat’ta konser verdi - 1

Müzikseverlerin ayakta alkışladığı konserde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi Müdürü Ömer Aydın, Dorantes’e plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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