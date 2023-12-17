Flamenkonun ikonu Dorantes Manavgat’ta konser verdi

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 15 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser veren Flamenko’nun ikonu İspanyol sanatçı Dorantes, 16 Aralık akşamı da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Dorantes ve ekibi performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.